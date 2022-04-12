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10:09 (мск), источник: © РИА Новости

Корреспондент Первого канала попала под обстрел в Мариуполе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Первый канал сообщил, что его корреспондент Ирина Куксенкова получила ранения, попав в Мариуполе под обстрел националистов.

Источник: © РИА Новости

«В зоне специальной операции накануне работало сразу несколько съемочных групп Первого канала, в том числе группа Ирины Куксенковой. Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали», — отмечается на сайте Первого канала.

По словам ведущей Первого канала Алены Лапшиной, «ранения были бы куда серьезнее, если бы Иру не закрыли собой сопровождавшие ее военные, которые фактически приняли основной удар на себя». «Сейчас они тоже в госпитале», — добавила телеведущая.

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