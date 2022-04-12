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11:48 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ опубликовало кадры залпового пуска «Калибров» по военным объектам ВСУ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало видео нанесения удара «Калибрами» из Черного моря по объектам военной инфраструктуры Украины.

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«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами “Калибр” по назначенным наземным целям», — сообщили в Минобороны.

Во вторник утром официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Гавриловка Киевской области.

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