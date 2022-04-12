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16:50 (мск), источник: © РИА Новости

При стрельбе в метро в Нью-Йорке пострадали пять человек

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал CNN.

«Пять человек подстрелены в метро Нью-Йорка. Возможно, сработала дымовая шашка», — сообщает телеканал со ссылкой на полицию города.

Стрельба произошла в районе Бруклин, говорится в сообщении.

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