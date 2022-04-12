В метро Нью-Йорка произошла стрельба

В метро Нью-Йорка в районе Бруклина произошла стрельба, ранены по меньшей мере 13 человек, сообщает The New York Times со ссылкой на пожарную службу.
По информации NBC New York, на месте происшествия обнаружено несколько несработавших взрывных устройств. Согласно описанию, стрелявший — мужчина в противогазе и оранжевом строительном костюме, он скрылся.
По данным местного отделения телеканала ABC, произошло несколько инцидентов на разных станциях метрополитена. Канал передает, что полиция изучает по меньшей мере четыре подозрительных предмета.
The New York Times также сообщает о задымлении внутри станции. По данным издания, выстрелы были слышны около 8:30 утра по местному времени, в час пик, на станции метро «36-я улица». Как сообщает ABC, четверо пострадавших находились там, еще одного обнаружили на станции «25-я улица», при этом пока неясно, где происходила стрельба: на станциях или в вагонах. Отмечается, что во время стрельбы была использована дымовая шашка.
New York Post пишет, что на место происшествия выехала команда саперов.
«В связи с расследованием избегайте района 36-й улицы и 4-й авеню в Бруклине. Ожидайте прибытия машин экстренных служб, возможны задержки в движении транспорта», — говорится в сообщении полиции.