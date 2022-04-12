Житель ЛНР рассказал, что ВСУ обстреливали жилые дома «ради забавы»

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало об обстреле 11 апреля поселка Фрунзе из реактивных систем залпового огня «Град», в результате чего была ранена женщина и пострадали хозпостройки.
«Выезжает БМП и вот у них ради забавы было что ли, по поселку “поливает” (обстреливает — ред.). В позапрошлом году у нас хату побило, в сарае все побито, но там снаряды хоть меньше у БМП — не “Град”, которым сейчас обстреляли… Только немного очухались, они опять теперь» — рассказал Васильченко.
Он уточнил, что в этот раз в результате обстрела у него сгорели хозпостройки и были ранены коровы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.