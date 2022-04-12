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19:33 (мск), источник: © РИА Новости

Подразделения ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов

ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. За сегодняшний день войска ДНР уничтожили более 60 украинских националистов, заявила Народная милиция республики в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 67 украинских националистов, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 “Гвоздика”, два бронированных и одно грузовое транспортные средства», — говорится в сообщении.

Кроме того, удалось захватить две БМП, четыре 120-миллиметровых миномета и три грузовых транспортных средства с боекомплектом.

При этом украинская армия выпустила по ДНР более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов, добавили в Народной милиции.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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