21:06 (мск), источник: РБК
Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе
Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, один армянский военный ранен, сообщили в Минобороны России.
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«За прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе населенного пункта Фурух (находится в зоне ответственности российских миротворцев. — РБК) со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики, в результате которого один военнослужащий вооруженных формирований Нагорного Карабаха получил ранение», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что «инцидент урегулирован».
24 марта Фурух заняли азербайджанские военные. Позже неподалеку от села произошла перестрелка за стратегически важную высоту Караглух, в результате чего были потери с обеих сторон. Из-за обострения кризиса Совет безопасности Нагорного Карабаха попросил увеличить контингент российских миротворцев, которые находятся в регионе с 23 ноября 2020 года, после окончания последней войны в Карабахе, которая началась в сентябре.
После событий в окрестностях Фуруха Ереван предложил Баку начать мирные переговоры. В апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Брюсселе, где договорились создать двустороннюю комиссию по определению границ Армении и Азербайджана, «перед которой будет поставлена задача обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы».