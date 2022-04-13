07:45 (мск), источник: ТАСС
В Киргизии из приграничных с Таджикистаном сел эвакуировали более 600 человек
По данным МЧС республики, в основном среди них женщины, старики и дети.
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БИШКЕК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Киргизии эвакуировали более 600 человек из приграничных с Таджикистаном районов, вблизи которых во вторник произошел конфликт между пограничниками двух государств. Об этом сообщило в среду киргизское МЧС.
«Всего из приграничных сел Баткенской области эвакуированы 644 человека», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в основном в безопасные места были вывезены женщины, старики и дети. Все они были размещены во временных пунктах для эвакуированных. В настоящее время эвакуированные граждане начали возвращаться домой.
Конфликт между пограничниками двух государств начался 12 апреля. В ночь на среду стороны договорились об отводе из зоны противостояния дополнительных сил и техники. По данным киргизской стороны, во время конфликта ранения получили двое граждан республики и как минимум один житель Таджикистана.