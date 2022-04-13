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11:03 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска выпустили четыре ракеты из «Града» по Ясиноватой

ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО БМ-21 «Град», заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 10:40 (совпадает с мск) — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из БМ-21 “Град”», — написало представительство в своем Telegram-канале.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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