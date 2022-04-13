В Ростовской области задержали 26 сотрудников ГИБДД за взятки

«Сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД России во взаимодействии с ФСБ России пресечена противоправная деятельность ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД Они подозреваются в неоднократном получении взяток, сопряженных с вымогательством», — цитирует Волк «МВД Медиа».
Отмечается, что задержанные получали взятки обманным путем, вводя автомобилистов в заблуждение о якобы совершенных правонарушениях с их стороны. Работали полицейские на одном из участков федеральной трассы М-4 «Дон».
«Соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, после чего, используя графический редактор, создавали фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения. Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те, в свою очередь, останавливали машины и сообщали гражданам о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений», — рассказала Волк.
Под таким давлением водители давали полицейским взятки в размерах от 5 до 500 тыс. рублей.
На основании собранных следователями материалов возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).
«В настоящее время задержаны 26 подозреваемых. Проведено 95 обысков по адресам проживания фигурантов и по местам несения ими службы. Работа по выявлению и пресечению коррупционных преступлений продолжается сотрудниками ГУСБ МВД России», — заключила представитель российского ведомства.