17:30 (мск), источник: © РИА Новости
СК возбудил дело против мэра Днепра
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уголовное дело о подстрекательстве к геноциду возбуждено в отношении мэра украинского города Днепр Бориса Филатова, сообщает СК РФ.
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Ранее Филатов, говоря о россиянах, заявлял, что пришло время «убивать этих нелюдей» по всему миру.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Днепра Днепропетровской области Украины Бориса Филатова. В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы)», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.