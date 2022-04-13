Названы малоизвестные факты о Николае Пржевальском12 апреля — это не только День космонавтики, но и день рождения великого русского путешественника и исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского
Фоторепортажи
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
8Названа «Мисс мира-2021»
20:01 (мск), источник: ТАСС

СК России установил имена 24 наемников из Грузии, воюющих на Украине

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ выяснил имена 24 наемников из Грузии, воюющих на Украине в составе «Грузинского национального легиона», созданного Мамуки Мамулашвили, и других вооруженных формирований. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в отношении Мамулашвили было возбуждено уголовное дело по ст. 359 УК РФ («Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте») и ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих»).

«По данным следствия, Мамулашвили создал на территории Украины вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооруженных формирований в качестве наемников 24 гражданина Грузии. На сегодняшний день следствием установлены личности 24 наемников», — говорится в сообщении.

Они и сейчас принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и Вооруженных сил РФ.

По данным СК, все 24 установленных наемника — граждане Грузии. В Следственном комитете перечислили их имена — это Леван Фифия, Лаша Рухая, Левон Айрапетян, Васил Алибегашвили, Эрекле Амиранашвили, Века Апресови, Элгудж Багратион, Вахтанг Барабадзе, Георгий Барамидзе, Бека Басилая, Зураб Бедошвили, Гела Белашадзе, Михаил Бенделиани, Акаки Берианидзе, Гия Бериашвили, Дем Бежикелашвили, Ника Блуашвили, Ратти Бурдули, Гела Эрадзе, Тамаз Чиковани, Бадри Чоплиани, Руслан Давитадзе, Михал Деметрашвили, Шот Деметрашвили.

«В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (»Участие наемников в вооруженном конфликте«). В ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины “Грузинского национального легиона”, а также иные подразделения наемников. Их действиям также будет дана уголовно-правовая оценка», — добавили в СК.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Военная операция на Украине
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар»
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь