СК России установил имена 24 наемников из Грузии, воюющих на Украине

Ранее в отношении Мамулашвили было возбуждено уголовное дело по ст. 359 УК РФ («Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте») и ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих»).
«По данным следствия, Мамулашвили создал на территории Украины вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооруженных формирований в качестве наемников 24 гражданина Грузии. На сегодняшний день следствием установлены личности 24 наемников», — говорится в сообщении.
Они и сейчас принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и Вооруженных сил РФ.
По данным СК, все 24 установленных наемника — граждане Грузии. В Следственном комитете перечислили их имена — это Леван Фифия, Лаша Рухая, Левон Айрапетян, Васил Алибегашвили, Эрекле Амиранашвили, Века Апресови, Элгудж Багратион, Вахтанг Барабадзе, Георгий Барамидзе, Бека Басилая, Зураб Бедошвили, Гела Белашадзе, Михаил Бенделиани, Акаки Берианидзе, Гия Бериашвили, Дем Бежикелашвили, Ника Блуашвили, Ратти Бурдули, Гела Эрадзе, Тамаз Чиковани, Бадри Чоплиани, Руслан Давитадзе, Михал Деметрашвили, Шот Деметрашвили.
«В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (»Участие наемников в вооруженном конфликте«). В ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины “Грузинского национального легиона”, а также иные подразделения наемников. Их действиям также будет дана уголовно-правовая оценка», — добавили в СК.