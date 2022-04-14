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02:23 (мск), источник: © РИА Новости

На ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Боезапас сдетонировал в результате пожара на ракетном крейсере «Москва», сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В результате пожара на ракетном крейсере “Москва” сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — говорится в заявлении.

Экипаж полностью эвакуирован. Причины случившегося устанавливаются.

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» является флагманом Черноморского флота. Построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй в 1982 году. Первоначально носил название «Слава».

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