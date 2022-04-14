Названы малоизвестные факты о Николае Пржевальском12 апреля — это не только День космонавтики, но и день рождения великого русского путешественника и исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
05:15 (мск), источник: ТАСС

Две подлодки ТОФ провели пуски крылатых ракет «Калибр» по морской цели в Японском море

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Две дизель-электрические подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» произвели успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

«Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота “Петропавловск-Камчатский” и “Волхов” из акватории Японского моря произвели пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса “Калибр” по морской цели», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что крылатые ракеты успешно поразили мишень — специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

В пресс-службе уточнили, что, отрабатывая практические действия, подлодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника», вышли в заданный район, откуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.

«Выполнение боевого упражнения обеспечивали свыше 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации», — добавили на флоте.

Ракетный комплекс «Калибр» разработан и производится екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор». По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для подводных лодок разработан вариант комплекса «Калибр-ПЛ». Ракета «Калибр-ПЛ» представляет собой ракетную торпеду.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь