Две подлодки ТОФ провели пуски крылатых ракет «Калибр» по морской цели в Японском море

«Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота “Петропавловск-Камчатский” и “Волхов” из акватории Японского моря произвели пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса “Калибр” по морской цели», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что крылатые ракеты успешно поразили мишень — специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.
В пресс-службе уточнили, что, отрабатывая практические действия, подлодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника», вышли в заданный район, откуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.
«Выполнение боевого упражнения обеспечивали свыше 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации», — добавили на флоте.
Ракетный комплекс «Калибр» разработан и производится екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор». По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для подводных лодок разработан вариант комплекса «Калибр-ПЛ». Ракета «Калибр-ПЛ» представляет собой ракетную торпеду.