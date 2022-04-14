Минобороны показало кадры удара вертолетами Ка-52 по военной технике ВСУ

«Летчики армейской авиации действовали парами и наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, замаскированной в лесистой местности. Все цели были уничтожены», — говорится в сообщении.
Накануне Минобороны показало, что украинские военные выпустили ракету «Бук» по ведущему российскому вертолету из группы ударных Ми-24, Ми-28н, Ка-52. В ответ российскими К-52 были уничтожены пусковая установка и расчет комплекса ПВО, сообщили в ведомстве.
Согласно последним данным Минобороны, за все время военной операции на Украине российскими военными уничтожены 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотников, около 2 тыс. танков и других боевых бронемашин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2082 единицы специальной военной автомобильной техники.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.