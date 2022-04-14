10:27 (мск), источник: Коммерсантъ
На Украине арестовали имущество Медведчука
Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта имущества семьи главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Как сообщает Государственное бюро расследований Украины, среди арестованного — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Также под арест попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарами которых являются Виктор Медведчук или его жена Оксана Марченко.