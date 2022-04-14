Пожар на крейсере Черноморского флота «Москва». Главное

По данным ведомства, в результате пожара произошла детонация боеприпаса.
«В результате пожара на ракетном крейсере “Москва” сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — сообщили ТАСС в военном ведомстве.
В Министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются. Экипаж корабля полностью эвакуирован. Где сейчас находится крейсер, военное ведомство не уточнило.
«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант» — серии советских многоцелевых ракетных крейсеров с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, которые занимают промежуточное положение между тяжелыми атомными ракетными крейсерами типа «Киров» проекта 1144 «Орлан» и эскадренными миноносцами типа «Современный» проекта 956 «Сарыч», сообщают РИА Новости.
Крейсер был введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году он получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля составляют 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».
В 2018—2020 годах на «Москве» провели масштабную работу по ремонту и модернизации.