Свыше 1,3 тыс. морпехов ВСУ сдались в плен войскам ДНР в Мариуполе

Отмечается, что в плен были взяты 1350 украинских морпехов 36-й бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ).
Днем ранее в Минобороны сообщили, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Среди сдавшихся — 151 человек ранен, им оказали первичную медицинскую помощь, и доставили в городскую больницу Мариуполя. Как рассказал один из пленных, группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором. Он призвал украинских военных подумать о родных, а также о своих и чужих жизнях.
Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия со сдавшимися в плен в военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.
9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской Народный Республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.