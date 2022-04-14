«Начальство, все нас кинули»: Сложивший оружие морпех ВСУ рассказал о предательстве командиров

Морпех из 36-й бригады Вооружённых сил Украины рассказал в беседе с телеграм-каналом SHOT, почему решил сдаться в плен. Он отметил, что начальство бросило военных, все уехали.
«Мы просто все раненые здесь, и мы были в госпитале. И к нам наши ребята приехали, сказали: “Хватит войны, хватит всего. Нашего управления уже нету”. Все уехали: ну выше начальство, все нас кинули», — сказал он.
Затем морпехов погрузили в машины и привезли к «ребятам с белыми повязками». Военный подчеркнул, что он и его сослуживцы добровольно сказали «хватит». Российские солдаты обыскали украинских бойцов, а затем определили, кому из 300 сдавшихся в плен в большей степени необходима медицинская помощь.
«Они выбрали из трёхсот и привезли нас сюда в больницу, и тут нам уже оказывали помощь», — добавил морпех.
Напомним, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в плен российским военнослужащим в Мариуполе сдались 1026 морпехов ВСУ. В ведомстве уточнили, что 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу. Уже на следующее утро стало известно, что число сдавшихся морпехов ВСУ выросло до 1350. Среди сложивших оружие также оказался британский наёмник Эйден Эслин.