Что означает выход из строя флагманского ракетного крейсера «Москва»

14 апреля около 2 часов утра (по московскому времени) Министерство обороны России сообщило, что на борту ракетного крейсера «Москва» возник пожар, в результате которого сдетонировал боезапас. «Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются», — говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует ТАСС.
Крейсер «Москва» — один из трех построенных кораблей проекта 1164 «Атлант». Помимо него на вооружении ВМФ России есть ракетные крейсера «Маршал Устинов» и «Варяг». Еще три крейсера планировалось построить — «Октябрьская революция», «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Комсомолец». Строительство первых двух отменили в 1990 году, а последний в недостроенном состоянии (на 95%) после раздела Черноморского флота СССР отошел ВМС Украины.
Будут ли в восстанавливать «Москву», в «Объединенной судостроительной корпорации» РБК комментировать отказались.
Крейсер «Москва» не прошел полноценную модернизацию, в отличие от однотипного крейсера «Маршал Устинов», который был более серьезно усовершенствован, отметил сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, специалист по ВМФ Илья Крамник.
«“Москва” проходила ремонт с ограниченной модернизацией, иногда говорят с элементами модернизации, не получив ряд современных систем боевых, и не получив в том числе по ряду данных современные системы пожаротушения. Возможно, это один из факторов, которые повлияли на возможность экипажа бороться с пожаром», — пояснил эксперт.
По его словам, выход «Москвы» из строя вряд ли окажет влияние на боевые действия на Украине, поскольку основные боевые действия идут на суше.
Корабль был нужен, в первую очередь, для того, чтобы работать радаром, обеспечивать информацией с этого радара остальную флотскую группировку: у крейсера была, хоть и устаревшая, но довольно мощная радиолокационная система, отметил Крамник. Если предполагать, что пожар стал следствием действий противника, то мы имеем достоверно установленный факт, что Украина получает разведывательную информацию и целеуказания от стран НАТО, считает эксперт.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
«После случившегося, как минимум, должны пересматриваться программы боевой подготовки. В случае, если будет установлено, что это попадание крылатой ракеты, то возникают вопросы к боевой подготовке сил ПВО и к тому, насколько адекватно крейсер был готов к отражению атаки», — подчеркнул Крамник, отметив, что крейсер «Москва» был одним из наиболее вооруженных в части ПВО кораблей флота — пусть и не самым новым оружием.
История крейсера «Москва»
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» — флагманский корабль Черноморского флота, вошедший в строй в декабре 1982 года. Его водоизмещение — 11,3 тыс. тонн. Основное вооружение — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан». Также имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж крейсера, согласно информации на сайте Минобороны (дата публикации не указана), составляет 680 человек, а по данным РИА «Новости» на 14 апреля — 500 человек.
В 2008 году крейсер участвовал в операции в Грузии. В марте 2014 года крейсер, совместно с другими кораблями Черноморского флота, участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав. В 2015 году осуществлял прикрытие авиационной группы ВКС России в Сирии.
В феврале 2022 года в ходе российской операции на Украине, крейсер «Москва» участвовал во взятии под контроль острова Змеиный.
«В рамках спецоперации ВС России, проводимой на Украине, в районе острова Змеиный выполнял задачи флагман ЧФ, гвардейский ракетный крейсер “Москва” и другие корабли флота. 24 февраля украинским военнослужащим, дислоцированным на острове, было предложено сдаться… После этого военнослужащие с острова Змеиный приняли решение сложить оружие. Однако вскоре все 82 человека живыми и невредимыми были доставлены в Севастополь», сообщало РИА «Новости».
«Москва» в теории — это мощный корабль, но в реальности он безнадежно, давно и глубоко устарел и имел крайне слабую противовоздушную оборону ближнего действия и проблемы с системой ПВО в целом, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Василий Кашин.
Серьезного участия в спецоперации крейсер не принимал, поскольку его крылатыми ракетами стрелять по наземным целям было невозможно, говорит Кашин.
«Три крейсера проекта 1164 — “Москва”, “Маршал Устинов” и “Варяг” — были своего рода белыми слонами, которые Россия могла отправлять для участия в международных учениях, для обеспечения постоянного присутствия у берегов Сирии. Поскольку у них была большая автономность, выглядели они внушительно», — отмечает эксперт.
«По крейсеру “Москва” задолго до спецоперации решался вопрос по его “отправке на иголки”. Поэтому, если экипаж удалось спасти, то потеря данного корабля — это потеря только с точки зрения престижа, на практике для России это мало что меняет», — считает Кашин.
Инцидент с «Москвой» — это сильный довод в пользу ускоренного списания старых советских больших кораблей, уверен эксперт. Прежде всего, речь об «Адмирале Кузнецове» и остающихся двух крейсерах проекта 1164, а также больших противолодочных кораблях проекта 1155, подчеркивает Кашин. «Возможно еще использовать тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 при их глубокой модернизации, но от остального надо избавляться», — заключил эксперт.