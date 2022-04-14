В Минобороны сообщили о локализации пожара на крейсере «Москва»

«Очаг возгорания на крейсере “Москва” локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены», — заявили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено.
«Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт», — добавили в военном ведомстве, отметив, что причины пожара устанавливаются.
В четверг в Минобороны РФ сообщили, что гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован. В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.
«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля составляют 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».