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13:44 (мск), источник: Life.ru

Погранпункт в Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины

Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам из Незалежной, но сами люди не пострадали.

Пункт пропуска Новые Юрковичи в Брянской области был обстрелян из миномёта со стороны Украины. Пострадавших нет. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по региону.

«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

А накануне подвергся обстрелу пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка в Курской области. С российской стороны жертв нет. Ответным огнём российских пограничников точки, с которых велась стрельба, были подавлены. После этого в Минобороны РФ предупредили, что войска будут наносить удары по центрам принятия решений Украины в том случае, если военные Незалежной продолжат попытки диверсий и атаки по объектам на территории России.

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