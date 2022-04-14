13:44 (мск), источник: Life.ru
Погранпункт в Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины
Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам из Незалежной, но сами люди не пострадали.
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Пункт пропуска Новые Юрковичи в Брянской области был обстрелян из миномёта со стороны Украины. Пострадавших нет. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по региону.
«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
А накануне подвергся обстрелу пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка в Курской области. С российской стороны жертв нет. Ответным огнём российских пограничников точки, с которых велась стрельба, были подавлены. После этого в Минобороны РФ предупредили, что войска будут наносить удары по центрам принятия решений Украины в том случае, если военные Незалежной продолжат попытки диверсий и атаки по объектам на территории России.