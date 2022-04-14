При обстреле граничащего с Украиной района Брянской области пострадали семь человек

«Семь человек поступило [после обстрела]. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии», — сказал собеседник агентства.
Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, все пострадавшие госпитализированы. «Им оказывается вся необходимая помощь. Двое из них в тяжелом состоянии, в настоящее время их оперируют. Состояние еще троих удовлетворительное», — сказал он.
«Пострадавшая беременная женщина в удовлетворительном состоянии и ребенок в состоянии средней тяжести транспортируются в Брянскую областную больницу. Оказание помощи находится на контроле Минздрава России», — добавил Кузнецов.
В школах района отменили занятия. «Занятия, конечно, отменены в настоящий момент. По желанию родителей мы предоставляем им возможность поехать в санаторий», — сообщила директор департамента образования и науки региона Елена Егорова.
Ранее жители Климово и Климовского района опубликовали в соцсетях фото снарядов и их осколков, в ЕДДС района ТАСС сообщили, что зафиксировано два прилета снарядов. Накануне, 13 апреля, со стороны Украины из минометов был обстрелян пункт пропуска «Новые Юрковичи», который также находится в Климовском районе. По данным погрануправления ФСБ, в момент обстрела на территории пункта были беженцы, но люди не пострадали, огнем были повреждены два автомобиля. Пункт пропуска продолжает работу.
Поселок Климово находится на расстоянии около 10 км от российско-украинской границы, является административным центром Климовского района Брянской области. Район граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. На территории района проживают около 25 тыс. человек.