Археологи нашли в Чатал-Хююке остатки лестницы эпохи неолита Возраст этого предмета составляет около 8500 лет
Фоторепортажи
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
14:24 (мск), источник: ТАСС

При обстреле граничащего с Украиной района Брянской области пострадали семь человек

ТАСС, 14 апреля. Семь человек, в том числе беременная и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы.

«Семь человек поступило [после обстрела]. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, все пострадавшие госпитализированы. «Им оказывается вся необходимая помощь. Двое из них в тяжелом состоянии, в настоящее время их оперируют. Состояние еще троих удовлетворительное», — сказал он.

«Пострадавшая беременная женщина в удовлетворительном состоянии и ребенок в состоянии средней тяжести транспортируются в Брянскую областную больницу. Оказание помощи находится на контроле Минздрава России», — добавил Кузнецов.

В школах района отменили занятия. «Занятия, конечно, отменены в настоящий момент. По желанию родителей мы предоставляем им возможность поехать в санаторий», — сообщила директор департамента образования и науки региона Елена Егорова.

Ранее жители Климово и Климовского района опубликовали в соцсетях фото снарядов и их осколков, в ЕДДС района ТАСС сообщили, что зафиксировано два прилета снарядов. Накануне, 13 апреля, со стороны Украины из минометов был обстрелян пункт пропуска «Новые Юрковичи», который также находится в Климовском районе. По данным погрануправления ФСБ, в момент обстрела на территории пункта были беженцы, но люди не пострадали, огнем были повреждены два автомобиля. Пункт пропуска продолжает работу.

Поселок Климово находится на расстоянии около 10 км от российско-украинской границы, является административным центром Климовского района Брянской области. Район граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. На территории района проживают около 25 тыс. человек.

 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Военная операция на Украине
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар»
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь