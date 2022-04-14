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16:04 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР: обстрел брянского поселка провели два украинских вертолета

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что обстрел поселка в Брянской области, который произошел днем 14 апреля, провели два вертолета вооруженных сил Украины. Как сообщили в ведомстве, вертолеты произвели не менее шести авиаударов.

Источник: Агентство «Москва»

«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — говорится на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, нападение было совершено, чтобы воздействовать на органы власти РФ для принятия «решения о прекращении проведения специальной военной операции». Для этого, как сообщили в СКР, «лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор».

В СКР сообщили, что в результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждения получили не менее шести жилых домов на улице Заречной и улице Ленина. Ранены семь человек, среди них ребенок 2020 года рождения, сообщили в ведомстве. СКР возбудил уголовное дело, однако в пресс-релизе ведомства не сообщается, по какой статье.

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