СКР: обстрел брянского поселка провели два украинских вертолета

«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — говорится на сайте ведомства.
Как отмечается в сообщении, нападение было совершено, чтобы воздействовать на органы власти РФ для принятия «решения о прекращении проведения специальной военной операции». Для этого, как сообщили в СКР, «лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор».
В СКР сообщили, что в результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждения получили не менее шести жилых домов на улице Заречной и улице Ленина. Ранены семь человек, среди них ребенок 2020 года рождения, сообщили в ведомстве. СКР возбудил уголовное дело, однако в пресс-релизе ведомства не сообщается, по какой статье.