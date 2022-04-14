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22:59 (мск), источник: © РИА Новости

Крейсер «Москва» затонул при буксировке во время шторма

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракетный крейсер «Москва», получивший повреждения из-за детонации боезапаса, затонул во время буксировки, сообщили в Минобороны.

«При буксировке крейсера “Москва” в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — говорится в сообщении.

В ночь на 14 апреля оборонное ведомство сообщило, что на крейсере «Москва» начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.

Во время загрузки произошла ошибка.
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