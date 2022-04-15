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10:18 (мск), источник: © РИА Новости

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освободили от нацбатов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мариупольский завод имени Ильича полностью освободили от боевиков националистических батальонов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«В городе Мариуполь группировкой российских войск и подразделениями Народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича», — заявил генерал-майор на брифинге.

Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода «Азовсталь», где укрывается значительная часть националистического полка «Азов», против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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