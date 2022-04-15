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10:24 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО сбила украинский вертолет, обстрелявший Брянскую область

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как накануне сообщал Минздрав РФ, в результате обстрела поселка Климово пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.

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