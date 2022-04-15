ВС РФ нанесли удар «Калибрами» по военному объекту на окраине Киева

«В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу “Визар” уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», — проинформировал он.
Конашенков предупредил, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в украинской столице будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического или диверсионного характера на территории нашей страны.
Напомним, что в конце марта после переговоров в Стамбуле Россия отвела войска из Киевской и Черниговской областей. После этого Киев устроил грандиозную провокацию в Буче. В пригороде украинской столице была организована фейковая видеосъемка, где на дороге лежат тела погибших. Затем, 8 апреля, украинская сторона совершила удар «Точкой-У» по Краматорску, в чём поспешила обвинить Россию. А накануне уже на российской территории, в Брянской области, подвергся обстрелу из миномёта пункт пропуска Новые Юрковичи. В результате получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам с Украины, но люди не пострадали. Чуть позже стало известно, что в посёлке Климово ранены местные жители, загорелись жилые дома. Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что Климово обстреляли ВСУ. А СК уточнил, что удары были нанесены с украинских боевых вертолётов, которые незаконно вторглись в воздушное пространство РФ.