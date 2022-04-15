От чего лечились Пушкин, Горький, Некрасов и другие писателиМногие русские писатели и поэты имели душевные заболевания
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
15:34 (мск), источник: ТАСС

Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Экипаж ракетного крейсера «Москва», погибшего в четверг в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в морских кругах.

Источник: Reuters

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, главную базу Черноморского флота — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.

Крейсер «Москва» вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х годов «Москва» (носившая тогда название «Слава») могла попасть под списание. Корабль вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым, после чего и получил свое нынешнее имя. Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсер «Москва» был удостоен ордена Нахимова.

 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь