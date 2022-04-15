Минобороны сообщило о готовящемся ударе ВСУ «Точкой-У» по беженцам на вокзале в Лозовой

«По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей. С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом “Точка-У” по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Он сообщил, что для имитации удара якобы со стороны подконтрольной Вооруженным силам России и формированиям ДНР территории пуск ракет будет осуществлен со стороны населенного пункта Старомихайловка.
Мизинцев подчеркнул, что тактические ракеты «Точка-У» применяются только украинскими вооруженными силами.
Генерал также отметил, что у российских военных есть оперативная доказательная база о готовящихся преступлениях.
«Заблаговременно предупреждаем страны так называемого цивилизованного Запада во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — сказал Мизинцев.