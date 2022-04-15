Минобороны: в Лимане националисты пытают людей за пророссийские взгляды

По его словам, с 11 по 15 апреля боевики националистических батальонов провели в городе поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов или признаков содействия формированиям ДНР.
«Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками», — сказал генерал.
Он добавил, что во время рейдов боевики забирали у людей ценное имущество и продукты якобы для нужд территориальной обороны.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.