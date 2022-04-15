В Эквадоре обнаружили цветок, считавшийся вымершим 40 лет назадНа территории эквадорских гор могут встречаться десятки других видов редких растений и животных, предположительно вымерших в 1980 годах после вырубки лесов
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
23:06 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны: в Лимане националисты пытают людей за пророссийские взгляды

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В городе Лиман Краматорского района украинские националисты задержали и пытают более 800 человек, которых подозревают в лояльности к России, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: © РИА Новости

По его словам, с 11 по 15 апреля боевики националистических батальонов провели в городе поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов или признаков содействия формированиям ДНР.

«Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками», — сказал генерал.

Он добавил, что во время рейдов боевики забирали у людей ценное имущество и продукты якобы для нужд территориальной обороны.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Запад исполнит главную мечту Украины
США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар»
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь