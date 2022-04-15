Ректор Театральной школы Райкина Полянкин отправлен под домашний арест

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полянкина Анатолия Евсеевича», — сказала собеседница агентства.
Полянкину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.
Ранее народный артист Константин Райкин заявил РИА Новости, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку «эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным».
Он отметил, что вместе с Полянкиным они проработали вместе 23 года. По словам Райкина, Полянкин не согласовал ни с кем устав школы, в котором он не дал ни худруку, ни педагогам «никаких прав» и утвердил его «каким-то образом самостоятельно». Кроме того, Райкин заявил, что Полянкин пытается «приобрести школу как некую недвижимость», хотя «не имеет на это права».
Также Райкин подтвердил, что школа находится в тяжелом экономическом положении, а те благотворители, которые давали деньги, делали это из-за его имени, и когда они узнали, что Полянкин переписал устав, они прекратили финансирование. Официально занятия приостановлены, но педагоги все равно продолжают работу.