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23:43 (мск), источник: © РИА Новости

Ректор Театральной школы Райкина Полянкин отправлен под домашний арест

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина, который уволил Райкина с поста худрука, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полянкина Анатолия Евсеевича», — сказала собеседница агентства.

Полянкину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Ранее народный артист Константин Райкин заявил РИА Новости, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку «эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным».

Он отметил, что вместе с Полянкиным они проработали вместе 23 года. По словам Райкина, Полянкин не согласовал ни с кем устав школы, в котором он не дал ни худруку, ни педагогам «никаких прав» и утвердил его «каким-то образом самостоятельно». Кроме того, Райкин заявил, что Полянкин пытается «приобрести школу как некую недвижимость», хотя «не имеет на это права».

Также Райкин подтвердил, что школа находится в тяжелом экономическом положении, а те благотворители, которые давали деньги, делали это из-за его имени, и когда они узнали, что Полянкин переписал устав, они прекратили финансирование. Официально занятия приостановлены, но педагоги все равно продолжают работу.

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