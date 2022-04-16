Зеленский сообщил о потерях ВСУ во время спецоперации

Минобороны России 25 марта оценивало потери украинской армии в 30 тыс. человек, из них «более 14 тыс. — безвозвратные и около 16 тыс. — санитарные» (раненые или больные, временно утратившие боеспособность).
Согласно информации ведомства на ту же дату, в спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека публикует сведения о погибших мирных жителях на Украине. По его данным, на 15 апреля погибли 1982 человека (511 мужчин, 323 женщины, 90 детей, а также 72 ребенка и 986 взрослых, пол которых пока неизвестен). Ранен 2651 человек.
Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Киев объявил в стране военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.