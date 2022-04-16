В ДНР рассказали о подземном городе, мешающем штурму завода «Азовсталь»

«Азовсталь» — это огромное сооружение, огромный завод еще советской постройки, его площадь можно соизмерять с еще одним городом, с еще одним Мариуполем, со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями. То есть, сам объект строился еще в советское время с учетом возможностей как раз в том числе и бомбежки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар", — рассказал он.
Гагин добавил, что «штурм этого объекта всерьез затрудняет наличие подземных коммуникаций, которые связывают его с другими такими же объектами Мариуполя — под городом есть еще один город, практически».
Советник главы ДНР отметил, что «Азовсталь» обороняют тысячи человек, обладающих полным арсеналом вооружений и большим числом боеприпасов.
На территории завода у них есть достаточно серьезный парк бронетехники.
«Поэтому операция идет достаточно медленно, на первый взгляд, но, с другой стороны, надо понимать, что мы не можем рисковать живой силой, людьми. Поэтому постоянно идут артиллерийские дуэли на территории самого предприятия. И в любом случае враг будет разбит», — подчеркнул Гагин.
При этом советник выразил уверенность, что украинские силовики не смогут прорваться в Мариуполь, чтобы деблокировать националистов.
По его словам, для этого ближайшей войсковой группировке придется преодолеть дистанцию примерно в 100 километров.
«Эти почти 100 километров — это поля, это степи с короткими пролесками, это открытая местность, и попытки деблокировать их прорывом — это до безумия смелое решение. Естественно, на марше подобные силы достаточно легко разбить на такой открытой местности. Тем более, что небо сейчас в руках российской авиации», — пояснил Гагин.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона «Восток» ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк «Азов», против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.