Городскую территорию Мариуполя зачистили от украинских войск

«Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината “Азовсталь”, — сказал он.
По его словам, единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться.
Генерал напомнил, что в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования «Азов»*, «Айдар»**, «Правый сектор»**, подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наемники.
«Общая численность данной группировки составляла порядка 8 тысяч 100 человек», — уточнил Конашенков.
Из них 1464 человека уже сдались, и это число постоянно увеличивается, отметил генерал.
Он добавил, что общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наёмников не превышает 2,5 тысячи человек.
«Таким образом на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек. Поэтому недавние заявления Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы 2,5−3 тысячи, — обычная для него ложь», — отметил генерал.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Против боевиков «Азова» в России возбуждено уголовное дело.
** Запрещенные в России экстремистские организации.