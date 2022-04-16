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21:24 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ПВО сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», — сказал он.

Помимо этого, над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотника.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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