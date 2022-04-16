ВС России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», — сказал он.
Помимо этого, над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотника.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.