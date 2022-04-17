В России выросло число нарушений среди мигрантов

«Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.
Так, по данным МВД, в январе — феврале 2022 года в отношении иностранных граждан за нарушения правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ составлено 55,7 тыс. административных протоколов, что на 114,2% больше, чем годом ранее (26 тыс.). Кроме того, увеличилось почти на 22% и 88% количество выявленных фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности среди иностранных граждан. Если за два месяца прошлого года данные показатели составили 5,5 тыс. и 692, то в январе — феврале 2022 года — 6,7 тыс. и 1,3 тыс. соответственно.