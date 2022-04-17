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18:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Количество жертв наводнения в ЮАР превысило 400 человек

Глава департамента экономического развития, туризма и охраны окружающей среды правительства провинции Квазулу-Наталь в ЮАР Рави Пиллэй рассказал об увеличении количества жертв при наводнении на юго-востоке страны. Соответствующий материал приводит Reuters.

Источник: Reuters

По словам Пиллэя, к данному моменту погибло более 400 человек, еще около 50 — пропали без вести. При этом наводнение оставило тысячи людей без крова, электро- и водоснабжения, а также нарушило работу главного порта Африки — Дурбана.

Кроме того, политик заявил, что сумма ущерба, причиненного стихийным бедствием, превысила 10 миллиардов рандов (более 55 миллиардов рублей).

Ранее в апреле сообщалось, что наводнения и оползни унесли жизни по меньшей мере 259 человек в южноафриканском городе Дурбан и прилегающей провинции Квазулу-Наталь. Прогнозы метеорологов, которые ожидали снижения количества осадков, не сбылись. Стихийное бедствие обрушилось на Дурбан, нанеся ущерб его населению и инфраструктуре города. Кроме того, пострадали находящиеся недалеко от города сельскохозяйственные угодья.

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