Россияне поделились, каково жить с «нестандартными» именами Магда, Лита, Грачик — взрослые и дети рассказали, как им живется с необычными именами, дразнили ли их в школе и кто вообще все это придумал
Фоторепортажи
12Космический размах: главные прорывы года
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
10:42 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО сбила три украинских самолета и 11 беспилотников

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны ВКС России сбили три украинских самолета и более десяти беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное», — сказал Конашенков.

Кроме того, отметил он, перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населённому пункту Чернобаевка. Также, по его словам, в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Запад исполнит главную мечту Украины
США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Войска России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар»
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь