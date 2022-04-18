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18 апреля, источник: © РИА Новости

Российская артиллерия за ночь поразила 18 пунктов управления на Украине

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская артиллерия за минувшую ночь нанесла артиллерийские удары по 315 объектам украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск. Поражены: 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс “ОСА-АКМ”, а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника», — сказал он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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