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18 апреля, источник: © РИА Новости

Российские ВКС уничтожили восемь украинских бронемашин и до роты живой силы

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Армейская авиация РФ за минувшие сутки уничтожила 8 украинских танков и других бронемашин, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Армейской авиацией уничтожено 8 танков и других боевых бронированных машин, а также до роты живой силы противника в районах Пашково, Веселое и Ильичевка», — сказал он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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