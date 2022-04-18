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18 апреля, источник: Life.ru

Войска РФ ракетами «Искандер» уничтожили четыре склада ВСУ

Российские артиллерийские подразделения за ночь поразили 315 военных объектов Украины.

Войска России «Искандерами» нанесли удары по четырём складам оружия и техники Вооружённых сил Украины, а также трём районам сосредоточения живой силы противника. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования “Искандер”. Уничтожено четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населённых пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск», — уточнил офицер.

Российские артиллерийские подразделения за ночь поразили 315 военных объектов Украины, включая 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ», а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.

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