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12:46 (мск), источник: ТАСС

Минобороны России предупредило о провокации Киева с обстрелом украинских храмов на Пасху

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Киев при поддержке стран Запада планирует провокацию с обстрелом православных храмов и церквей в ряде областей Украины в пасхальную ночь из автофургонов и «блуждающих минометов». Об этом заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: РИА "Новости"

«По имеющейся достоверной информации киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях», — заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По словам генерал-полковника, для осуществления провокаций из националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые «блуждающие минометы»). «[Группы созданы] с задачей обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля 2022 г.) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник», — подчеркнул он.

Начальник Национального центра управления обороной РФ добавил, что Киев планирует привлечь западных репортеров для того, чтобы показать «бесчинства русских» и «незамедлительно раскрутить» фейки.

«Готовящиеся провокации украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан», — подчеркнул Мизинцев.

Минобороны России предупреждает страны Запада, что российская сторона имеет доказательную базу о готовящихся провокациях с обстрелом храмов в ряде областей Украины в пасхальную ночь, отметил Мизинцев. «Заблаговременно предупреждаем страны “цивилизованного Запада” во главе с США о том, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — сказал он.

«Призываем Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно оказать влияние на киевский режим для предотвращения этой бесчеловечной, пренебрегающей всеми нормами морали и международного гуманитарного права провокации», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ.

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