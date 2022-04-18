Минобороны России предупредило о провокации Киева с обстрелом украинских храмов на Пасху

«По имеющейся достоверной информации киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях», — заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
По словам генерал-полковника, для осуществления провокаций из националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые «блуждающие минометы»). «[Группы созданы] с задачей обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля 2022 г.) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник», — подчеркнул он.
Начальник Национального центра управления обороной РФ добавил, что Киев планирует привлечь западных репортеров для того, чтобы показать «бесчинства русских» и «незамедлительно раскрутить» фейки.
«Готовящиеся провокации украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан», — подчеркнул Мизинцев.
Минобороны России предупреждает страны Запада, что российская сторона имеет доказательную базу о готовящихся провокациях с обстрелом храмов в ряде областей Украины в пасхальную ночь, отметил Мизинцев. «Заблаговременно предупреждаем страны “цивилизованного Запада” во главе с США о том, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — сказал он.
«Призываем Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно оказать влияние на киевский режим для предотвращения этой бесчеловечной, пренебрегающей всеми нормами морали и международного гуманитарного права провокации», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ.