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18 апреля, источник: ТАСС

Песков связал использование символики СССР в ходе СВО с ее значением для целых поколений

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Кремль обращает внимание на использование советской символики в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и связывает это с тем, что, в частности, Знамя Победы является святыней для многих поколений граждан как в России, так и за ее пределами. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«В нашей стране ведь для всех поколений без исключения Знамя Победы — это святыня», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать использование такой символики. Причем, продолжил он, это применимо не только к России.

«Для многих поколений и во многих странах, особенно бывшего Советского Союза, — это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому также мы отмечаем, что, действительно, это используется», — добавил Песков.

В ответ на вопрос, как в Кремле относятся к использованию военными во время спецоперации на Украине имперских флагов, пресс-секретарь президента признался, что не располагает информацией об этом. «Не могу вам точно сказать», — пояснил он.

У Пескова также уточнили, получил ли президент РФ Владимир Путин просьбу лидера КПРФ Геннадия Зюганова не закрывать мавзолей конструкциями при установке трибун для парада Победы на Красной площади 9 мая. «Мне ничего не известно об этом письме», — ответил представитель Кремля.

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