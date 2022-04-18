Песков связал использование символики СССР в ходе СВО с ее значением для целых поколений

«В нашей стране ведь для всех поколений без исключения Знамя Победы — это святыня», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать использование такой символики. Причем, продолжил он, это применимо не только к России.
«Для многих поколений и во многих странах, особенно бывшего Советского Союза, — это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому также мы отмечаем, что, действительно, это используется», — добавил Песков.
В ответ на вопрос, как в Кремле относятся к использованию военными во время спецоперации на Украине имперских флагов, пресс-секретарь президента признался, что не располагает информацией об этом. «Не могу вам точно сказать», — пояснил он.
У Пескова также уточнили, получил ли президент РФ Владимир Путин просьбу лидера КПРФ Геннадия Зюганова не закрывать мавзолей конструкциями при установке трибун для парада Победы на Красной площади 9 мая. «Мне ничего не известно об этом письме», — ответил представитель Кремля.