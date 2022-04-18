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13:52 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера «Москва»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль не может подтвердить подлинность и аутентичность фотографий, предположительно, пожара на крейсере «Москва», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее в соцсетях появились кадры с пожаров, предположительно, на крейсере «Москва».

«Мы, действительно, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В четверг вечером Минобороны объявило, что крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ России.

Крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант». Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.

Водоизмещение корабля — 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет «Вулкан», артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК «Форт», вертолет Ка-27.

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