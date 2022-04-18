В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера «Москва»

Ранее в соцсетях появились кадры с пожаров, предположительно, на крейсере «Москва».
«Мы, действительно, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
В четверг вечером Минобороны объявило, что крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ России.
Крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант». Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.
Водоизмещение корабля — 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет «Вулкан», артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК «Форт», вертолет Ка-27.