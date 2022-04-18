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18 апреля, источник: Ведомости

На Украине погиб командир большого десантного корабля «Цезарь Куников»

Командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», — написал Развожаев.

По его словам, погибший командир родился в Севастополе. Окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники им. А. С. Попова. В 2015 и 2016 гг. Чирва участвовал в проведении специальной операции на территории Сирии. «Мы всегда будем помнить нашего героя», — заключил глава Севастополя.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

За это время Минобороны России публиковало данные о потерях российских войск дважды — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.

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