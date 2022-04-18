Минобороны заявило об уничтожении под Львовом склада иностранного оружия

Российские вооруженные силы уничтожили под Львовом логистический центр украинских войск, где находились крупные партии европейского и американского вооружения, говорится в сообщении Минобороны.
«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — сообщили в министерстве.
Также уничтожены склад боеприпасов в районе города Васильков Киевской области, завод по ремонту ракет «Точка-У» в Днепропетровске (украинские власти переименовали его в Днепр в 2016 году. — РБК), два склада боеприпасов и хранилище топлива в районе села Червоная Поляна, говорится в сообщении Минобороны России.
В общей сложности с начала военной операции уничтожено 139 самолетов, 483 беспилотника, 250 ЗРК, 2337 танков и других бронированных машин, 254 установки реактивных залповых систем, более 1 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 2,1 тыс. единиц автомобильной спецтехники.
Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины 24 февраля. Киев в ответ объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, а западные страны начали вводить санкции против России.
В конце февраля Киев и Москва начали переговоры об урегулировании ситуации, последняя очная встреча делегаций двух стран состоялась в Стамбуле в конце марта. Тогда украинская сторона передала России предложения, предусматривающие нейтральный и безъядерный статус Украины, отказ от размещения наступательного вооружения и иностранных баз на своей территории, а также гарантии безопасности Киеву.
На фоне переговоров в Стамбуле Минобороны объявило о выполнении задач на киевском и черниговском направлении, а также о перегруппировке войск. До этого министерство называло главной целью российских военных «полное освобождение Донбасса».
В середине апреля Минобороны пообещало нанести удары по «центрам принятия решений», в том числе в Киеве, в случае продолжения диверсий и атак украинских сил на российскую территорию.
Москва неоднократно осуждала поставки западного оружия Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что любые грузы на Украине, которые Россия сочтет иностранным вооружением, станут целями российских войск.
12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной перешли в «тупиковую ситуацию». По его словам, Москва предприняла шаги по созданию условий для переговоров, а в ответ на это столкнулась с «провокацией в Буче» и, «самое главное», с тем, что «украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле».