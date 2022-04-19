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00:01 (мск), источник: © РИА Новости

Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Власти ЮАР объявили стихийное бедствие в стране в связи с наводнениями в провинции Квазулу-Натал на востоке, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Источник: AFP 2022

В воскресенье местный телеканал eNCA сообщил, что число жертв наводнений в провинции Квазулу-Натал увеличилось до 443 человек. По данным армии, наводнения затронули более 30 тысяч жителей ЮАР.

Вооруженные силы Южно-Африканской республики получили распоряжение об отправке 10 тысяч военнослужащих в провинцию Квазулу-Натал, пострадавшую в результате наводнений.

«Поэтому вчера вечером кабинет министров провел специальное заседание и принял решение объявить в стране стихийное бедствие», — говорится в сообщении президента, размещенном на его странице в Twitter.

Наводнения вызвали проливные дожди, которые начались в понедельник, 11 апреля. Многие дороги и объекты инфраструктуры провинции оказались разрушены или затоплены. Кроме того, вода затопила дома, потоки снесли автомобили, транспортные контейнеры и бензовозы. По данным местных СМИ, в регионе из-за наводнения закрылись свыше 500 школ, около 100 школьных зданий были повреждены.

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