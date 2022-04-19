Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений

В воскресенье местный телеканал eNCA сообщил, что число жертв наводнений в провинции Квазулу-Натал увеличилось до 443 человек. По данным армии, наводнения затронули более 30 тысяч жителей ЮАР.
Вооруженные силы Южно-Африканской республики получили распоряжение об отправке 10 тысяч военнослужащих в провинцию Квазулу-Натал, пострадавшую в результате наводнений.
«Поэтому вчера вечером кабинет министров провел специальное заседание и принял решение объявить в стране стихийное бедствие», — говорится в сообщении президента, размещенном на его странице в Twitter.
Наводнения вызвали проливные дожди, которые начались в понедельник, 11 апреля. Многие дороги и объекты инфраструктуры провинции оказались разрушены или затоплены. Кроме того, вода затопила дома, потоки снесли автомобили, транспортные контейнеры и бензовозы. По данным местных СМИ, в регионе из-за наводнения закрылись свыше 500 школ, около 100 школьных зданий были повреждены.