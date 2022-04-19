Специальные группы начали штурм «Азовстали» в Мариуполе

«Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе», — сообщил он.
Кроме того, представитель Народной милиции опроверг заявления, что на предприятии сейчас есть гражданские лица.
По словам Басурина, украинские военные будут использовать любые фейки, чтобы отсрочить начало штурма.
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода «Азовсталь» — там укрываются остатки националистического полка «Азов», против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Минобороны предложило заблокированным на заводе боевикам добровольно сложить оружие, но те отказались.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.