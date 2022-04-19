Авиация ВКС уничтожила два склада хранения головных частей ракет «Точка-У» на Украине

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет “Точка-У”, — сказал Конашенков.
По его словам, также поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.
Кроме того, российские военные подавили 13 опорных пунктов подразделений ВСУ.
«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная», — отметил Конашенков.
Он также добавил, что ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1 260 военным объектам ВСУ.
По его словам, поражены: 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенского и Николаева, две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляйполя и Николаевки Второй, а также 1 214 мест сосредоточения живой силы противника.