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11:06 (мск), источник: ТАСС

Авиация ВКС уничтожила два склада хранения головных частей ракет «Точка-У» на Украине

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Авиация ВКС России нанесла удары по 60 военным объектам Украины, уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» и три пункта управления ВСУ. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет “Точка-У”, — сказал Конашенков.

По его словам, также поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Кроме того, российские военные подавили 13 опорных пунктов подразделений ВСУ.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная», — отметил Конашенков.

Он также добавил, что ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1 260 военным объектам ВСУ.

По его словам, поражены: 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенского и Николаева, две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляйполя и Николаевки Второй, а также 1 214 мест сосредоточения живой силы противника.

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